Адвокат Моргенштерна* отреагировал на возбуждение уголовного дела против рэпера

Адвокат рэпера Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом) Сергей Жорин прокомментировал сообщения о том, что Следственный комитет РФ (СК) предъявил музыканту обвинения в уклонении от обязанностей иноагента. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Здесь Следственный комитет подошел формально. Действительно есть статья УК РФ, в которой сказано, что если более двух раз человек привлекался к административной ответственности за неисполнение, то это уже состав преступления. В подавляющем большинстве Алишер* плашки ставит, вы сами можете зайти в его Telegram-канал и убедиться, что он ставит их. Несколько раз он плашки не поставил, но это были посты, содержащие одно слово: „привет“, „салют“, „с праздником“. Здесь нужно отдать должное Роскомнадзору, видимо, у них чувство юмора такое, что они фиксировали именно те публикации, которые не содержат какой-либо информативности. В частности, там была одна из публикаций „с праздником“ что ли. И он в ней не указал, что он иностранный агент», — поделился защитник.

Жорин также отметил, что его подзащитный умышленно не нарушал закон об иноагентах.

«Я так понимаю, что Роскомнадзор или специальные люди мониторят 24 часа в сутки, либо это в автоматическом режиме происходит. Они очень быстро зафиксировали и направили в суд. То есть какого-то умышленного нарушения закона со стороны Алишера* нет, но формальные такие моменты бывают и компетентные органы на них реагируют», — добавил адвокат.

Ранее Моргенштерн* рассказал о прибытии в рехаб и показал свою палату.

*признан в РФ иноагентом