Экс-жена Моргенштерна* Дилара спровоцировала разговоры о беременности: не стала прятать округлившийся живот

Напомним, что о романе Дилары и Бустера стало известно в апреле этого года. С блогером девушка сошлась после того, как официально развелась с рэпером Моргенштерном*. Звезды были вместе несколько лет, а предложение руки и сердца сделал не артист, а его возлюбленная. На свадьбе присутствовали многие знаменитости отечественного шоу-бизнеса, однако брак продлился недолго.

После развода рэпер обвинил бывшую жену в меркантильности. Сейчас он считает, что из него только тянули деньги, а не любили. Об отсутствии настоящих чувств говорит и Дилара, называя «первой любовью» именно Бустера.

Ранее девушка рэпера Моргенштерна* рассказала о своей тяжелой болезни.

*(Признан иноагентом на территории РФ)