Экс-жена Моргенштерна* Дилара спровоцировала разговоры о беременности: не стала прятать округлившийся живот
© Kashaev Pavel/East News
Бывшая жена рэпера Моргенштерна*(признан иноагентом на территории РФ) намекнула на беременность. Дилара сфотографировалась с округлившимся животом.
В личном блоге девушка опубликовала новый снимок. На нем она стояла рядом со своим бойфрендом Славой Бустером. Молодой человек приобнимал ее сзади, положив руки на живот. Теперь поклонники пары гадают, действительно ли звезды Интернета готовятся стать родителями или же просто шутят на эту тему.
Напомним, что о романе Дилары и Бустера стало известно в апреле этого года. С блогером девушка сошлась после того, как официально развелась с рэпером Моргенштерном*. Звезды были вместе несколько лет, а предложение руки и сердца сделал не артист, а его возлюбленная. На свадьбе присутствовали многие знаменитости отечественного шоу-бизнеса, однако брак продлился недолго.
После развода рэпер обвинил бывшую жену в меркантильности. Сейчас он считает, что из него только тянули деньги, а не любили. Об отсутствии настоящих чувств говорит и Дилара, называя «первой любовью» именно Бустера.
Ранее девушка рэпера Моргенштерна* рассказала о своей тяжелой болезни.
*(Признан иноагентом на территории РФ)