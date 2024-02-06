Моноспектакль актера Анатолия Белого* в Тбилиси решили отменить

Моноспектакль актера Анатолия Белого* (признан иноагентом на территории РФ) в Тбилиси решили отменить, об этом сообщает Kp.ru.

9 февраля в тбилисском театре им. Грибоедова должен был пройти моноспектакль Анатолия Белого*. Однако организаторы сообщили о том, что мероприятие отменено. Как сообщили журналистам, причиной такого решения стали проблемы с логистикой.

По сообщениям прессы, все ближайшие рейсы авиакомпании Georgian airways из Тель-Авива в Тбилиси были отменены по неизвестным причинам. Впрочем, журналисты заметили, что в Грузию есть и другие рейсы из Израиля.

За несколько дней до объявления об отмене спектакля, зал был раскуплен почти наполовину. Отметим, что билеты на выступление Белого* стоили от 50 до 120 лари (1500 — 4000 рублей).

Ранее моноспектакль «Я здесь» был отменен в Париже. Тогда постановка не состоялась из-за плохих продаж. Сам актер признал ошибку, заявив о неправильном ценообразовании.

Ранее мы писали о том, что компания HBO лишила актера Милоша Биковича роли в третьем сезоне «Белого лотоса».

*Признан иностранным агентом на территории РФ.