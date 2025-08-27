Зрителей заманивали едой: фестиваль со звездами-иноагентами с треском провалился в Праге

Зрителей везли бесплатными автобусами на музыкальный фестиваль Outloud в Праге, где выступали уехавшие из России артисты. Таким образом организаторы пытались хоть как-то создать видимости массовки.

На фестивале выступили Би-2, Монеточка* (признана иноагентом на территории РФ), Нойз МС* (признан иноагентом на территории РФ), «Порнофильмы» и другие. Мероприятие не вызвало большого ажиотажа — организаторы сначала сбавили цену на билеты с 1 790 до 1 432 крон, но это не помогло. Тогда они дали возможность бесплатно посетить Outloud за репост анонса в соцсетях.

Правда, и эти меры не привлекли аудиторию. Поэтому организаторы заказали несколько автобусов для русскоязычных зрителей из европейских стран. Им предложили посетить фестиваль за бесплатную еду, напитки и программу для детей, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Однако приехавшие на место зрители даже не смогли подпевать артистам, когда те просили. По всей видимости, они не знали слов композиций. Им оставалось только молча наблюдать за происходящим. Некоторые зрители даже обвинили организаторов в харассменте — с их слов, охранники домогались девушек и снимали это на телефон.

Ранее мы писали, что Монеточка* ликвидирует бизнес в России после переезда в Литву.

*признаны иноагентами на территории РФ