16-летняя дочь Абдулова призналась, что мать не хотела видеть ее актрисой

Вдова актера Александра Абдулова Юлия была против того, чтобы ее дочь связывала свою жизнь с кино. Однако Евгения не смогла игнорировать свои желания и целиком и полностью погрузилась в индустрию.

Недавно в Москве прошел показ нового фильма «Баба Мороз и тайна Нового года», в котором наследница Абдулова сыграла одну из главных ролей. 16-летняя девочка уже успела поучаствовать в трех кинопроектах и останавливаться не собирается, несмотря на возражения матери. Как оказалось, вдова артиста не хотела, чтобы Евгения шла по стопам отца, но судьба распорядилась иначе.

«Мама больше за то, чтобы я вообще шла в другую сферу. Это даже опасная профессия в том смысле, что можно сгореть на ней. Однако конфликтов с мамой не возникает. Она понимает, что это мое», - цитирует слова юной актрисы Voice.

Впрочем, развиваться именно в кадре Евгения не планирует. Ей интересна больше работа режиссера. По ее словам, Александр Абдулов был в основном артистом, а она хочет от этого немного отойти.

Ранее Евгения Абдулова призналась, что считает свою актерскую игру ужасной.