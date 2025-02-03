«Это не любовь. Врать я не умею»: от 79-летнего актера Евгения Стеблова ушла вторая жена

Актер Евгений Стеблов развелся со второй женой. Как оказалось, причиной стала ревность к первой супруге народного артиста. Об этом сообщает «Экспресс газета».

После смерти первой жены Татьяны Осиповой Евгений вновь отправился в ЗАГС. Его избранницей стала Любовь Глебова. Причем снова жениться актеру посоветовала именно Татьяна. Она не хотела, чтобы муж был одинок. И долгое время с новой супругой Стеблов был действительно счастлив, но в итоге брак закончился разводом.

«Моя вторая жена ревновала меня к Танюше. Но как можно ревновать к ушедшему человеку? Оказывается, можно… Я никогда не скрывал, что всю жизнь любил и буду любить только Танюшу и другой любви у меня не будет. Я ни разу не признавался в любви второй жене, потому что это не любовь. Врать я не умею и не буду», - признался актер.

Первым о разводе Стеблова узнал сын. Он позвонил ему и сказал, что больше не будет жить с Любовью. Кроме того, он напомнил наследнику, что изначально женился только из-за страха одиночества.

Ранее стала известна реакция Евгения Стеблова на решение сына уйти в монастырь.