«Молюсь за него»: Ольга Орлова оправдалась за то, что не поздравила сына Жанны Фриске с 10-летием

Несколько дней назад единственный сын Жанны Фриске отмечал свой день рождения. Платону исполнилось 10 лет. В этот праздник его хотели поздравить родственники со стороны матери, но не вышло, так как его отец Дмитрий Шепелев полностью оградил мальчика от общения с ними. Тетя подростка Наталья весь день оставляла видео для племянника и просила своих подписчиков отмечать его аккаунт, чтобы он заметил. А вот его крестная Ольга Орлова предпочла в этот раз ничего не предпринимать.

Телеведущая призналась, что, как и остальные родственники Жанны, не имеет никакого доступа к ее сыну. Именно поэтому уже много лет она не может поздравить его с днем рождения лично. При этом звезда «Дома-2» никогда не забывает о крестнике и молится за него.

«Для меня крестные дети – это особенная связь, особенное родство, обязательства перед Богом. Мои крестные все знают, что у них есть я и, если что, я всегда рядом. К сожалению, так не случилось с Платоном, но я молюсь за него всегда. Верю, что когда-нибудь все изменится», - сообщила Ольга поклонникам.

Напомним, что Шепелев забрал сына от родственников практически сразу после смерти Жанны. По его словам, он сделал это из соображений безопасности. Однако Орлова уверена, что причина кроется в их ссоре с родителями певицы. Ведущая телестройки считает, что достаточно им решить все вопросы, и Платон сможет вновь общаться со всей семьей. Но пока обе стороны не готовы идти на контакт.

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