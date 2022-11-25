«Молюсь каждый вечер»: Юрий Николаев о борьбе с раком

В 2004 году Юрию Николаеву поставили страшный диагноз: рак кишечника. С тех пор артист постоянно боролся за жизнь. Исцелиться от этого недуга невозможно, зато симптомы болезни удавалось ослабить, и тогда наступала стадия ремиссии. В откровенном интервью для проекта «Судьба человека» Николаев рассказал о своём состоянии.

По словам Юрия, его спасла супруга. Тогда, в 2004 году, она первой почувствовала что-то неладное и отправила Николаева на обследование. Артист вспоминает: жена всегда была рядом с ним, даже во время операций. Совместными усилиями и крепкой любовью супругам удалость преодолеть этот недуг. Кроме того, Николаев оказался верующим человеком, и именно вера не давала ему впасть в отчаяние. «Каждый вечер, когда молюсь, прошу прощения за все грехи. Я благодарен Господу за то, что он держит меня на этой земле», – поделился откровением Юрий.

Сейчас артист старается сохранять позитивный настрой, поскольку онкология побеждена и нет смысла роптать на судьбу.

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