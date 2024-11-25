«Молю: не выходи за него замуж!»: Алена Водонаева влезла в отношения Ксении Бородиной и Николая Сердюкова

Телеведущая Ксения Бородина ясно дала понять, что счастлива с Николаем Сердюковым и уже готова перевести их отношения на новый уровень. Однако многие скептически относятся к роману пары и сомневаются, что знаменитости стоит вступать в брак с избранником. В своем Telegram-канале экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева поддержала эту идею и призвала Ксению Бородину «не выходить замуж».

Недавно нумеролог Кристина Егиазарова в своем YouTube-шоу заявила телеведущей и ее возлюбленному, что их отношения «судьбоносные», и напророчила им брак и рождение ребенка. Ксения Бородина порадовалась такому прогнозу и призналась, что «не видит смысла искать чего-то еще», поскольку ее «все устраивает» в Николае Сердюкове, и готова идти с блогером по жизни дальше.

Несмотря на внешнюю идиллию в отношениях пары, многие поклонники бывшей ведущей «Дома 2» изначально были скептически настроены к ее избраннику и их роману, а сейчас не одобряют идею свадьбы. Алена Водонаева разделяет эту точку зрения и считает, что Николай Сердюков «не дотягивает» до уровня Ксении Бородиной. Телеведущая публично обратилась к знаменитости в личном блоге, призвав ее не выходить замуж за блогера.

«Ксения Бородина сказала, что готова к семье. Ксюша, вообще не мое дело, но выходить замуж за „Косинусов“ можно по приколу лет в 30 — 30 с небольшим. Тем более у тебя это уже было. Слишком не равный вес для семейной жизни. Живи, кайфуй, встречался с кем хочешь, строй карьеру, создавай капитал, ты все это успешно делаешь. Котом Эскобаром молю: не выходи за него замуж!» — написала Алена Водонаева, пояснив, что под «косинусом» понимает «собирательный образ мужчин, которые сильно проигрывают по всем параметрам в уровне с женщиной, которая с ними».

Ранее сообщалось о том, что блогер Лерчек высказалась о романе Ксении Бородиной и Николая Сердюковым. Знаменитость заявила, что «не хочет быть на их месте».