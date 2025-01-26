Актриса Мария Берсенева рассказала о съемках на шестом месяце беременности. Об этом сообщает aif.ru.

В декабре 2022 года звезда «Маргоши» Мария Берсенева во второй раз стала мамой. У актрисы родилась дочь Маруся. Знаменитость вспомнила, что во время беременности снималась в сериале.

«Я планировала беременность по окончании проекта, но, как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. Съёмки начались в декабре, а закончились в августе, когда я была уже на шестом месяце», — рассказала она.

По словам Берсеневой, она сильно изменилась в кадре к концу съемок.

«На старте съёмочного процесса я была худенькой, и когда начал расти живот, не заметить этого было невозможно. Однажды увидела себя на мониторах у режиссёра и чуть в обморок не упала. Было ощущение, что шкаф в моём кабинете просто встал и пошёл», — добавила она.

Актриса добавила, что вторая беременность проходила гораздо легче, чем первая. Берсенева считает, что это заслуга жизненного опыта и первых родов.

Ранее мы писали о том, что 17-летняя дочь Даны Борисовой высказалась о беременности.