«Могу запутаться»: 19-летняя звезда «Ворониных» приняла важное решение о предстоящих родах

В минувшем году звезде из сериала «Воронины» удалось всех удивить. Накануне 19-летия Мария Ильюхина сообщила, что ждет первенца. Сегодня в своей социальной сети девушка написала откровенный пост, в котором сделала очередное важное заявление.

Так, актриса объявила о решении рожать в присутствии супруга. Мария и ее возлюбленный договорились, что они разделят этот важный момент вместе. К тому же, по словам девушки, ей просто необходима моральная поддержка.

«Это огромная поддержка для меня как моральная, так и физическая. Я - человек сентиментальный и из-за этого могу запутаться, поэтому мне необходимо, чтобы со мной рядом был близкий и родной человек», — высказалась Мария.

К слову, не все поклонники звезды «Ворониных» положительно отреагировали на эту новость. Многие из них посчитали, что подобным решением Ильюхина сломает психику своему супругу.

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