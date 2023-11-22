Александр Петров привез молодую жену к матери в родной Переславль-Залесский, об этом сообщает 76.RU.

Актер выложил в соцсетях совместный снимок с 22-летней супругой Викторией Антоновой и своей мамой. Они позировали на фоне отеля PETROVavenue, построенном и принадлежащим актеру. Отмечается, что молодожены приехали в Переславль-Залесский, где родился Петров.

«Приезжайте в Переславль, тут хорошо», - подписал снимки актер.

В комментариях пользователи умилились парой возлюбленных: «Удивительная гармония двух людей. Желаю, чтобы до конца жизни вдвоем», «Милые, красивые, счастливые», «Очень симпатичная девушка. Милославская видимо не обладала душевным уютом и теплотой».

Напомним, Александр Петров расстался с бывшей возлюбленной Стасей Милославской в сентябре 2023 года. Тогда же стало известно, что актер начал встречаться с Викторией Антоновой, с которой расписался спустя неделю после расставания с Милославской.

Ранее мы писали о том, что мать жены Александра Петрова рассказала о волнении перед их свадьбой.