Молодой возлюбленный Виктории Бони ответил Павлу Воле на издевки в адрес модели. Об этом сообщает издание StarHit.

В Москве состоялась премьера сериала «Кеша должен умереть». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Боня. Виктория вышла в свет не одна, а в компании избранника. Примечательно, что накануне они приняли участие в шоу Павла Воли, после которого между Викторией и Русланом Гасановым произошла ссора. На светском мероприятии бизнесмен прокомментировал ситуацию.

По словам Руслана, он был возмущен поведением ведущих, которые позволили себе издевки в адрес Виктории. Гасанов отметил, что это было «некорректно». Однако он уточнил, что не собирается «бить морду» Павлу и тратить свое время.

«Вика прекрасно знает, как реагировать. Она не расстраивается, ведь люди показывают уровень собственного интеллекта. Здесь история уже не про нее», — резюмировал Руслан.

Ранее мы писали о том, что 43-летняя Виктория Боня публично поцеловала молодого возлюбленного после ссоры. Подробности смотрите в этой статье.