Молодой певец Паша Руденко уличил в обмане бывшую пиарщицу Димы Билана

Участник шоу «ПЕСНИ» Паша Руденко заявил, что его обманула пиар-агент Светлана, которая представляется бывшей сотрудницей поп-исполнителя Димы Билана. По словам певца, пострадал не только он, но и другие артисты, в том числе Арина Бережная.

Начинающая звезда объяснил, что познакомился со Светланой в музыкальной тусовке, доверился ей и решил заключить договор.

«Это бывшая пиарщица Димы Билана. Во всяком случае, она всегда презентовала себя именно так», – поделился певец с «Газетой.Ru».

Они прописали в договоре конкретные задачи, которые в итоге не были выполнены. Паша вспоминает, что пиар-агент постоянно искала отговорки и часто переносила, а потом отменяла важные встречи.

«Апогеем работы с ней стал срыв премьеры моего клипа, куда были вложены деньги. Сорванный клип, потерянные деньги и испорченные контакты с редакцией, где должен был выйти клип», – пожаловался молодой человек.

Руденко признался, что рассказал об этом не с целью «во что бы то ни стало вернуть деньги». Молодой певец хотел предостеречь других артистов, которым попадется недобросовестный пиар-агент.

Недавно психолог Любовь Розенберг объяснила, есть ли у Димы Билана шанс на создание семьи.