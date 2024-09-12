«Молодой парень, слава Богу!»: Анастасия Решетова после скандала с разводом Алсу сделала заявление о личной жизни

Модель Анастасия Решетова, которую обвиняют в разводе певицы Алсу с 46-летним бизнесменом Яном Абрамовым, похвасталась дорогим подарком от нового возлюбленного и заявила, что избранник молод.

«В этот год я вошла новым человеком, трансформация до сих пор происходит, но основную турбулентность я проходила в прошлом году», — заявила экс-возлюбленная рэпера Тимати в шоу Aleko In My Bag.

Анастасия призналась, что сейчас в ее жизни появился мужчина, который не скупится на роскошные подарки. В качестве доказательства она продемонстрировала дорогое кольцо на пальце.

«Это подарок моего молодого человека. Ему 30 лет. Да, молодой парень, слава Богу!» — сказала 28-летняя Анастасия, подчеркнув, что подробности своей личной жизни раскрывать не будет.

В конце августа стало известно, что Алсу официально развелась с Яном Абрамовым после 18 лет брака. Артистка не назвала причину разрыва, однако намекнула, что муж изменял ей с Анастасией Решетовой.

Ранее Решетова попыталась заверить пользователей Сети в том, что не состояла в отношениях с мужем Алсу из-за разницы в возрасте. Модель заверила, что не станет встречаться с мужчиной, который старше, особенно, если идет речь про 10 лет и больше. При этом она родила от рэпера Тимати, который старше на 13 лет.