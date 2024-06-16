«Молодой, но прыткий»: Надежду Бабкину заподозрили в романе с 33-летним помощником
© Starface.ru
Певица Надежда Бабкина внезапно представила публике своего 33-летнего директора Сергея Рябова во время фестиваля-марафона «Песни России». Молодой человек вышел на сцену и смущенно поцеловал 74-летнюю артистку в шею, спровоцировав слухи о романе между ними.
«Вот такой молодой, да прыткий... Сереж, спасибо за терпение, все прошло хорошо», - сказала Бабкина со сцены.
Как пишет портал «7Дней.ru», впервые слухи о том, что Рябов является новым фаворитом Бабкиной, появились после ее расставания с 44-летним гражданским мужем Евгением Гором. Молодой директор быстро влился в коллектив и за короткое время стал правой рукой Надежды Георгиевны.
Сама Бабкина слухи о романе с молодым помощником не комментирует.
Ранее певица Марина Девятова рассказала, почему отказалась работать с Надеждой Бабкиной. По ее словам, каждый артист — эгоист, который стремится к свободе и сольной карьере.