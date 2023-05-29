Молодой мужчина: Татьяне Васильевой сделали предложение руки и сердца

Звезда театра и кино Татьяна Васильева рассказала, что получила предложение руки и сердца от молодого поклонника. 76-летняя актриса призналась, что он долго добивался ее внимания.

Знаменитость в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ поделилась подробностями личной жизни. Она отметила, что ее внимания долгое время добивался молодой поклонник, который постоянно приглашал ее на свидания. Звезда призналась, что на долгожданной встрече мужчина ее утомил своими рассказами о семье и жалобами на жизнь.

«Приехала и увидела, что сидит какой-то пень. Сразу начал плакать, показывать фотографии с бабушками, дедушками, внуками», – рассказала Васильева.

Актриса призналась, что через полтора часа попросилась выйти и ушла насовсем. Она надеется, что навязчивый ухажер больше не будет тратить ее время.

Знаменитость отметила, что поклонник даже сделал ей предложение руки и сердца. Но она ответила отказом. После этого они не виделись. Выяснилось, что мужчина бывший военный и намного моложе Татьяны.

Напомним, что актриса была замужем дважды. В первом браке – с Анатолием Васильевым женщина родила сына Филиппа. Во второй раз она отправилась к алтарю с Георгием Мартиросяном, которому родила дочь Елизавету. Бывшие супруги развелись в 1995 году.

Ранее Татьяна Васильева заявила о том, что звезда «Сватов» Александр Феклистов сошел с ума.