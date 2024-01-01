«Это великолепно»: Анна Седокова снялась с Сергеем Буруновым и поделилась впечатлениями

Певица Анна Седокова поделилась впечатлениями от съемок с актером Сергеем Буруновым. Артистка сыграла в короткой, но очень яркой сцене, которую назвала «невероятной».

«Сцена просто невероятная. У нас был союз с Буруновым. Мы прекрасные коллеги. Это великолепно», - сказала Седокова. Ее слова приводит Пятый канал.

Также исполнительница рассказала о некоторых новогодних традициях. В ее семье принято совместно украшать елку и дарить детям подарки вплоть до 13 января, до наступления старого Нового года. Эту традицию певица переняла у мамы.

Ранее Седокова рассказывала, что ей неоднократно поступали предложения «утопить» продюсера Константина Меладзе. Артистка всегда воздерживалась от этого. Она подчеркнула, что Меладзе позволил ей исполнять хит «Не оставляй меня любимый». Исполнительница сохранила к нему исключительно чувства благодарности.