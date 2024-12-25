«Молодой и влиятельный мужчина»: Агату Муцениеце заподозрили в романе с женатым

Актриса Агата Муцениеце уже месяц намекает поклонникам, что у нее роман с музыкантом Петром Дрангой. Однако в звездных кругах уверены, что никаких романтических отношений у них нет. И на самом деле звезда «Закрытой школы» встречается с влиятельным мужчиной, который, впрочем, женат. Об этом сообщает Kp.ru.

Источник СМИ рассказал, что Агата действительно наладила личную жизнь. Но ее новым любовным интересом стал вовсе не Петр, с котором она уже долгое время выходит в свет. Инсайдеры уверены, настоящего кавалера Муцениеце скрывает, так как он несвободен.

«Новый возлюбленный Агаты - молодой и влиятельный мужчина. Но она его скрывает даже от своего ближнего круга, поскольку он не свободен», - заявили в окружении актрисы.

А вот что касается романа Агаты с музыкантом, то тут, по словам коллеги артистки, все просто. Это взаимовыгодный пиар. Не исключено, что с помощью звезды Дранга пытается вернуться в большой шоу-бизнес, а Муцениеце за каждый выход с ним в свет получает деньги.

«Мы-то знаем, что у Дранги есть своя личная жизнь. Этот пиар-роман нужен Агате по нескольким причинам. Во-первых, отвести внимание от ее связи с несвободным мужчиной. Во-вторых, Дранга похож на молодого Павла Прилучного. <…> Ну и в-третьих, говорят, у Петра Дранги серьезные продюсеры, которые вполне могли заинтересовать Агату в этом пиар-романе финансово», - поделился источник.

Отметим, что сами Агата и Петр свой возможный роман не комментируют.

Ранее Агата Муцениеце познакомила Петра Дрангу с семьей.