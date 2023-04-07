Молодой и богатый: 37-летняя Ольга Бузова напросилась на свидание с известным мужчиной

Личная жизнь Ольги Бузовой всегда интересовала публику. После громкого развода с Дмитрием Тарасовым певица неоднократно пыталась обрести личное счастье, но, увы, все безуспешно. Пережив очередную неудачу на любовном фронте из-за Давида Манукяна, артистка и вовсе перестала освещать новые романы в публичном пространстве. Однако на этот раз девушка сделала исключение. Так, Бузова вышла на связь и заявила, что отправляется на свидание с молодым и очень известным мужчиной.

На днях состоялась музыкальная премия «Жара». На мероприятии Ольга оказалась за одним столом с Егором Кридом. Певец решил воспользоваться случаем и предложил 37-летней телеведущей сотрудничество. Однако Бузова не растерялась и ответила, что все разговоры о работе возможны лишь после свидания. Как выяснилось, мужчина без раздумий согласился на подобное условие.

К слову, узнав об этом, многие девушки позавидовали Бузовой. Уже несколько лет Егор считается завидным холостяком в отечественном шоу-бизнесе. Артист даже пытался обрести любовь в эфире романтического шоу, как и сама Ольга несколько лет назад. Однако и у него эта затея не увенчалась успехом.

Ранее мы писали о том, что 37-летняя Бузова стала жертвой влиятельных людей. Артистка и в далеком прошлом сталкивалась с критикой в свой адрес, как выяснилось, на сегодняшний день «буллинг продолжается».