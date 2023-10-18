Молодой фаворит Надежды Бабкиной озвучил реальную причину расставания с певицей

Помощник и фаворит певицы Надежды Бабкиной Сергей Рябов озвучил реальную причину расставания с ней и увольнения из театра «Русская песня». Оказалось, что все дело вовсе не в зарплате и испортившихся отношениях с артисткой, а в проблемах со здоровьем. Фигурист решил оставить все, чтобы плодотворно заняться собой.

Сообщения о том, что Рябов больше не является частью команды Бабкиной, довольно быстро разлетелись по СМИ и социальным сетям. Известно, что Сергей долгое время был правой рукой исполнительницы и даже, по некоторым данным, ее любовником. Однако, как рассказали в окружении пары, роману пришел конец, а вместе с ним и сотрудничеству.

Многие полагали, что помощник Надежды Георгиевны принял радикальное решение из-за недовольства по поводу зарплаты. Якобы ему ее урезали на 50 тысяч рублей. Но сам Рябов признался, что это вовсе не так. На самом деле он просто столкнулся с проблемами со здоровьем, которые больше не смог игнорировать. Он подчеркнул, что увольнение далось ему крайне тяжело, так как театр он сильно любит, а с Бабкиной у них получился хороший тандем.

«Мне пришлось сделать такой выбор, чтобы заняться плодотворно своим здоровьем. С Надеждой Георгиевной мы остались друзьями и регулярно на связи. Я всегда готов помочь ей, а она мне», - поделился Сергей с Voice.

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