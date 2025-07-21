Молодой человек три месяца уговаривал певца Александра Ревву, чтобы сделать предложение на его концерте

На концерте Александра Реввы один из посетителей на сцене сделал предложение своей девушке. Однако сперва молодому человеку прошлось долго уговаривать артиста совершить данный романтический жест.

По словам самого певца, парень около трех месяцев писал ему, чтобы уговорить на эту авантюру. Как объяснили члены команды Реввы Telegram-каналу «Свита короля», этому есть простое оправдание: желающих выйти на сцену к исполнителю очень много, но артист не может рисковать своей репутацией. Поэтому всех их подвергают жесткой проверке, после которой многие отсеиваются или отказываются сами, не желая долго ждать.

«После всех этих публикаций в СМИ, мы вынуждены многим отказывать. Выйдет какой-то травмированный, контуженный человек, начнет разборки. Кому это нужно? Думаете, у Агутина просто люди из зала случайные вышли? И их проверяли. Время такое», — заявил каналу источник.

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