Молодой человек хочет встретиться со звездным родителем: у Добрынина появился внебрачный сын

У певца Вячеслава Добрынина появился внебрачный сын — родственником звезды себя называет житель Красноярского края Альберт Штефан. Молодой человек появился в эфире телепередачи МАЛАХОВ на «России 1».

В программе Альберт рассказал, что Добрынин даже написал книгу, где вспоминает о его матери. В ней артист рассказывал о встречах с девушкой по имени Марина. Так, по словам молодого человека, Вячеслав всегда называл его мать, которую на самом деле зовут Светлана.

Также Штефан поведал, что Добрынин считал девушек из провинции заинтересованными в получении разных материальных выгод, как, например, московская прописка. Однако молодой человек заметил, что его мама не такая женщина.

По мнению Альберта, между его мамой и певцом произошел роман на гастролях. Потом Светлана уехала в свой родной город и родила сына. Об этом она сообщила Добрынину, но тот не стал принимать участие в воспитании ребенка. При этом сейчас Штефан хочет увидеться со звездным родителем.

Ранее певец Григорий Лепс рассказал, что у него есть внебрачный сын. Юрист по гражданскому праву оценила шансы молодого человека на получение алиментов и наследства.