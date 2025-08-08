«Молодой человек как с картинки»: 21-летний младший сын Алены Свиридовой покорил Сеть

Певица Алена Свиридова в своем аккаунте в соцсети опубликовала фото своего повзрослевшего сына Григория. Кадры сделаны во время отпуска, который артистка проводит с наследником и его невестой в Крыму.

Семья сделала несколько снимков на фоне местных достопримечательностей. Также певица фотографировала девушку 21-летнего сына в его объятьях.

«Когда дети проходят гнусный подростковый возраст, с ними опять хорошо и весело. К тому же они могут что-то приготовить и по хозяйству помочь», — шутливо подписала исполнительница пост в личном блоге.

Взрослый Григорий быстро покорил подписчиков 62-летней Свиридовой. Поклонники пишут: «Молодой человек как с картинки», «Какой красивый у вас сын», «Девушка красивая и сын красивый», «Чудесные дети», «Теплом от фото повеяло».

Младшего сына Алена родила в 2004 году от телеведущего Дмитрия Мирошниченко, с которым рассталась три года спустя.

