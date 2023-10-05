«Молодежь должна учиться»: подруга Чуриковой рассказала о крепком союзе актрисы и Глеба Панфилова

Подруга Инны Чуриковой рассказала о чувствах актрисы к Глебу Панфилову, об этом сообщает Абзац.

5 октября народной артистке СССР Инне Чуриковой могло бы исполниться 80 лет. Актриса скончалась 14 января 2023 года после продолжительной болезни. Ее супруг, Глеб Панфилов прожил после смерти возлюбленной семь месяцев и умер 26 августа того же года.

Брак Чуриковой и Панфилова был единственным в жизни артистки и являлся образцовым, рассказала подруга семьи, актриса Татьяна Калистратова.

«Панфилов и Чурикова были замечательной и показательной парой. Как ниточка с иголочкой. Их отношения были горячими, теплыми и нежными. Это настоящее единство, которое мотивирует окружающих жить по-человечески. Молодежь должна учиться на этой любви», — рассказала она.

Калистратова подчеркнула, что у пары были общие интересы и любовь к искусству, к тому же их чувства объединились с работой, поэтому на свет появились великолепные картины.

«Супругов объединяли чудные взаимоотношения, любовь к искусству — все то лучшее, что может быть между мужчиной и женщиной. Они были цельной семьей, любили нашу Родину и ее историю», — объяснила артистка.

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