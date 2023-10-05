Актер Андрей Ургант рассказал, почему сын Иван переехал к нему от матери в 13 лет. Знаменитость поделился откровением в эфире шоу «Легенда» на RTVI.

Как выяснилось, в 13 лет Иван Ургант переехал жить к звездному отцу. Его мама позвонила Андрею и пожаловалась на плохое поведение. По словам женщины, мальчик стал грубить ее супругу и двум дочерям. Ургант-старший приютил у себя сына на несколько лет. В подростковом возрасте Иван начал самостоятельно зарабатывать на жизнь и это позволило ему съехать от родителя.

«В 16 лет он уже попросил устроить его на работу, чтобы самому зарабатывать деньги. У него была маленькая комнатка в коммунальной квартире», — рассказал Андрей.

По словам актера, сперва Иван работал посудомойщиком в ночном клубе, а затем выступал там с юмористическими программами.

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