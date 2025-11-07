«Молодец, рот закрыла»: Зудина отреагировала на замечание об изменившейся внешности

Актриса и вдова Олега Табакова Марина Зудина вышла в свет с дочерью Марией, сыном Павлом и его возлюбленной Ксенией Ермоленко. Они снялись на красной дорожке в черных нарядах. В комментариях вновь высказались об изменившейся внешности женщины. Она отреагировала на это.

Одна из пользовательниц Сети с намеком на хирургическое вмешательство похвалила актрису за то, что та позировала с закрытым ртом.

«Зудина, молодец, рот закрыла», – написала она.

На этот раз Марина не оставила язвительное замечание без внимания, но ответила без злости.

«Я стараюсь», – парировала звезда.

Другие подписчики артистки встали на ее защиту и отметили, что у Зудиной прекрасная внешность, а в свои 60 лет она выглядит ровесницей избранницы сына.

