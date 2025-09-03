«Молодец. Не побоялся»: Ксения Собчак похвалила Егора Крида за его ответ Мизулиной

Журналистка Ксения Собчак похвалила певца Егора Крида за его ответ главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Артист в своей публикации оправдался за поцелуй с девушкой на концерте и обвинил ее в разрушении брака певца SHAMAN.

«Браво, Егор Крид! Ответил Мизулиной на её очередной донос по поводу его выступления. И сказал всё как есть… Ну прям молодец. Не побоялся», - написала Собчак.

Журналистка назвала главу Лиги «барби-роботом» и заявила, что та «пытается таким образом пнуть конкурентов SHAMAN». Собчак уверена, что певец, в отличие от Крида, не соберет «Лужники».

Напомним, Мизулина пообещала обратиться в СК и Генпрокуратуру с просьбой проверить Крида после его выступления. Она рассказала о тысячах полученных писем, в которых общественность возмутили откровенные сцены на концерте в присутствии детей.

Певец заявил, что переделает и доработает номер, который вызвал наибольшее возмущение.