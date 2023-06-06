Молодая жена Жулина объявила о переезде в жаркую страну

Жена 59-летнего фигуриста, Александра Жулина, Наталья Михайлова, сообщила о переезде в Турцию. Об этом она рассказала в своем личном блоге, опубликовав фото с мужем.

«Привет из Турции всем. Мы уже неделю с детьми на море, но только сейчас я начала приходить в себя после переезда», — объявила фигуристка.

Наталья добавила, что они переезжают раз в 2,5-3 года — такая семейная традиция. Более того, Михайлова поделилась с подписчиками, что семья приобрела участок в лесу и решила строить дом. На весь переезд у спортсменов было четыре дня.

Теперь, когда суета позади, семья отдыхает в теплых краях.

Напомним, для Александра Жулина это третий брак. Пара растит двоих дочерей — Елену и Екатерину. У фигуриста также есть старшая дочь от бывшей жены Татьяны Навки. Спортсмен переживает за жизни своих детей, поэтому старается как можно больше времени проводить с ними.

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