«В палате круглые сутки»: друг Костомарова рассказал о трудной жизни супруги спортсмена

Товарищ и коллега Романа Костомарова, заслуженный тренер России по фигурному катанию, обладатель серебряной олимпийской медали Александр Жулин попросил не забывать о трудностях, которые испытывает сейчас супруга госпитализированного спортсмена.

Двукратная чемпионка Европы, российская фигуристка Оксана Домнина, как можно догадаться, переживает не самые лучшие времена.

«Человек, который действительно знает всё о Романе – это его супруга. Она в палате проводит с ним круглые сутки. Домой ездит только к детям переночевать», – рассказал Жулин в общении с журналистами.

Напомним, Роман Костомаров находится в клинике с 10 января текущего года. Большую часть времени мужчина провел в неподвижном состоянии.

Ранее Жулин рассказывал, как не смог сдержать слезы, когда получил голосовое сообщение от Романа. Олимпийский чемпион ответил товарищу на поздравления с днем рождения.