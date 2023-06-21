Молодая жена Петросяна опозорилась перед подписчиками

Жена Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, перемазалась шоколадом и пошла гулять по улице, записывая видео для личного блога. Подписчики сразу заметили изъян на лице девушки. Сама Татьяна, заметив, что испачкалась, стала оправдываться перед подписчиками за неловкую ситуацию.

Об этом сообщает «7Дней.ru».

В свое оправдание Брухунова сказала, что по дороге она выпила горячий шоколад и, не заметив остатки шоколада на лице, поспешила поделиться с подписчиками новостями. Виной ее растерянности стала потусторонняя личность звезды. Перезаписывать видео артистка отказалась, объяснив, что ее нужно принимать такой, какая она есть.

Супруга артиста довольна своей фигурой. Она не придерживается никаких диет, ведь не готова лишать себя удовольствия от вкусностей ради тела. Кстати, Татьяна часто делится с подписчиками подробностями своей жизни: любимыми блюдами и местами, где может себя порадовать.

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