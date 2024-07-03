Молодая жена Константина Ивлева заявила, что не будет рожать второго ребенка

Молодая жена шеф-повара, телеведущего, бизнесмена и ресторатора Константина Ивлева Валерия Куденкова ответила на вопрос подписчика, кричал ли на нее муж. Также девушка призналась, что не будет рожать от супруга второго ребенка.

О жизни с 50-летним Ивлевым Валерия рассказала в соцсетях.

У Куденковой поинтересовались, кричал ли на нее супруг. «В любых партнерских отношениях, будь то семейные, дружеские или рабочие, бывают разные ситуации: как позитивные, так и негативные. И это абсолютно нормально», - ответила Куденкова.

Известно, что у пары растет общий ребенок. Подписчики спрашивали, хочет ли она еще детей от Ивлева.

«Пока нет, мы решили, что пока остановимся на одной малышке», - сказала Валерия.

Напомним, третьему ребенку Ивлева весной исполнилось два года. Девочке подарили красный игрушечный Rolls-Royce. Константин преподнес супруге большой букет.