Красный Rolls-Royce: двухлетней дочери Константина Ивлева подарили первую машину

Дочери известного шеф-повара Константина Ивлева исполнилось два года. В честь дня рождения родители решили подарить ей первый автомобиль.

Жена шеф-повара Валерия Ивлева показала, как двухлетней дочери Нике вручают игрушечную машину Rolls-Royce красного цвета, украшенную шарами. Теперь малышка сможет самостоятельно ездить за рулем.

Когда малышка увидела подарок, она несколько растерялась. Но видимо скоро она войдет во вкус от вождения.

Заботливый супруг украсил дом букетами цветов.

«Посмотрите, какая красота! Как же я люблю цветы! А этот мой фаворит! Нереальный букетище мне подарил муж», — сказала Валерия в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Куденкова призналась, что Ника переживает непростой возраст, поэтому малышка постоянно капризничает.

Ведущий шоу «На ножах» уже был женат на Марии, которая подарила ему троих детей. Прожив вместе 23 года, они решили развестись. Спустя год, шеф-повар вступил в брак с журналисткой Валерией Куденковой, которая младше Константина на 18 лет. В апреле 2022 года у них родилась дочь Ника.

Ранее Константин Ивлев удивил супругу неожиданным подарком, который преподнес ей на свадьбе друзей.