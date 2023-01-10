Жена Константина Ивлева показала узкую талию, сделанную по методу Кудзаева

Жена шеф-повара Константина Ивлева Валерия Куденкова во время отдыха на Мальдивах напомнила о сделанной операции по уменьшению талии. Она опубликовала архивное видео, на котором предстала в корсете с осиной талией.

Валерия Ивлева рассказала, что «сделала узкую талию по методу Кудзаева». В корсете ей требовалось ходить три месяца.

«Теперь я от вас ничего не скрываю. Можно не прятаться», - заявила девушка на видео и пообещала показать результат в январе 2023 года в отпуске.

Суть методики Кудзаева заключается в хирургическом изменении положения нижних ребер и формировании новой талии за счет ношения корсета. Ребра не удаляются, а продолжают выполнять главную функцию – защиту внутренних органов от травм.

Ранее Ивлева рассказывала об онкологии и лечении в онкоцентре на Каширке. Валерия перенесла несколько курсов химиотерапии.