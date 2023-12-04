Молодая жена Игоря Николаева поразила внешним видом после критики образа в очках

Молодая жена музыканта Игоря Николаева посетила мероприятие «Звёзды Дорожного радио». Для выхода в свет Юлия Проскурякова выбрала красное платье со спущенными рукавами. Образ дополнила укладка в романтическом стиле.

«Спасибо за тёплый приём! А моё шикарное платье, конечно, от Валентина Юдашкина! Сколько приятных комплиментов я сегодня получила!» - написала 41-летняя Юлия в соцсетях.

Стоит отметить, что на красную дорожку жена прославленного музыканта вышла без очков, с которыми не расстается в последнее время. Кроме того, она заметно постройнела.

Подписчики жены музыканта похвалили Проскурякову и отметили, что она выглядит очень свежо и модно, сообщает портал «7Дней.ru».

Ранее мы писали, что молодая жена Игоря Николаева призналась, что с возрастом стала хуже видеть. Теперь 41-летняя Юлия Проскурякова вынуждена носить очки. При этом выбранная оправа сильно изменила внешность Юлии, подписчики жены музыканта даже не сразу узнали ее на фотографии и отметили, что она стала похожа на жену юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову.