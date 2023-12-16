Молодая жена фигуриста Авербуха сделала неожиданное признание после шоу «Дуэты»

Молодая жена фигуриста Ильи Авербуха, актриса Лиза Арзамасова стала участницей шоу «Дуэты» на телеканале «Россия 1». Девушка перед выступлением переживала, что не узнает на сцене партнера по номеру, а когда увидела перед собой певца Родиона Газманова расслабилась и сделала неожиданное признание.

По словам актрисы, она обычно никогда не поет, поэтому участие в шоу стало для нее стрессом.

«Я испортила программу, простите!», - заявила 28-летняя Арзамасова.

Ведущие программы Сергей Лазарев и Николай Басков поспешили успокоить жену Авербуха. Они заверили, что Елизавета прекрасно справилась с исполнением песни Александра Иванова «Боже, какой пустяк».

В свою очередь, Родион Газманов признался, что не ожидал увидеть Арзамасову. Он рассчитывал, что на сцене может встретить певицу Зару, Сергея Трофимова или Александра Иванова, пишет портал «Вокруг ТВ».

Ранее мы писали, что Лиза Арзамасова, столкнулась с необоснованной враждебностью в социальных сетях. Актриса получила теневой бан и теперь опасается, что больше не сможет общаться со своими подписчиками. Поклонники звезды уверены, что за блокировкой стоят завистники.