Кто-то из вредности пожаловался: Арзамасова столкнулась с необоснованной враждебностью в соцсетях

Жена фигуриста Ильи Авербуха, Лиза Арзамасова, столкнулась с необоснованной враждебностью в социальных сетях. Актриса получила теневой бан и теперь опасается, что больше не сможет общаться со своими подписчиками, передает «7Дней.ru».

Несмотря на то, что Арзамасова редко вступает в конфликты и кого-либо критикует, ей тоже приходится сталкиваться с враждебностью в социальных сетях. Так, «папина дочка» рассказала, что недавно пострадала из-за чьей-то зависти. Страница знаменитости оказалась в теневом бане в одной из социальных сетей. Сначала Лиза даже не поняла, что произошло, и обратилась за помощью к подписчикам.

Жена Авербуха опасалась, что больше не сможет коммуницировать с фанатами. Получив разъяснения на этот счет, она поняла, что кто-то из злопыхателей мог пожаловаться на ее аккаунт в социальной сети. А служба поддержки включала ограничение, не разобравшись в чем дело.

Подписчики знаменитости уверены, что за баном кумира стоят некие завистники, которые таким образом решили снизить охват аудитории Арзамасовой.

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