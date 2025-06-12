Молодая жена Александра Петрова поделилась первыми кадрами с крещения сына

Для торжественной церемонии девушка выбрала в качестве наряда светлый пиджак и платье в пол. Длинные волосы Виктория убрала в аккуратный пучок, а на плечи накинула легкий шарф.

«Первые дни лета, насыщенные событиями, в окружении родных и любимых», — подписала жена Петрова.

В комментариях Викторию завалили комплиментами.

«Как вы расцвели! Очень красивая», «Саша с вами очень похорошел. Одно удовольствие смотреть на вашу пару», — отмечают поклоники.

Напомним, будущие супруги познакомились в 2023 году. На тот момент Александр Петров находился в отношениях с коллегой Стасей Милославской около четырех лет. Новую избранницу звезда фильма «Текст» представил публике неожиданно, а через несколько свиданий заявил о свадьбе.

Ранее мы писали, что 38-летнюю Полину Гагарину застали в объятиях с новым концертным директором. Незадолго до этого поклонники заподозрили певицу в расставании с танцором Станиславом Миковым.