Молодая жена 61-летнего Цекало рассказала, что работает только без одежды
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Актер Александр Цекало наслаждается жизнью в США с молодой и привлекательной Дариной Эрвин. Жгучая брюнетка с точеной фигурой часто публикует в соцсетях свои откровенные фото. На днях она показала, что даже на рабочем месте любит находиться почти без одежды.
Начинающая художница поделилась кадром, на котором позирует у холста. Девушка рисует в джинсах и фартуке на голое тело. С данного ракурса хорошо видны аппетитные формы красавицы. Поклонники осыпали Дарину комплиментами и отметили, что Цекало очень повезло. Но некоторые фолловеры в очередной раз написали, что девушка публикует слишком развратные снимки.
Фото: darina.ervin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Эрвин рассказывала, что ее привлекает жанр «ню». Она пишет картины, на которых показывает красоту обнаженного тела, не только женского, но и мужского. Брюнетка не стесняется рисовать самые пикантные изгибы.
Напомним, что художница стала четвертой женой актера. Дарина в юности уехала строить модельную карьеру в Южную Корею, заключив удачный контракт с крупным агентством. Потом девушка увлеклась актерской профессией. Она познакомилась с Цекало, когда он еще был женат. Ради жгучей брюнетки он даже развелся с Викторией Галушкой, младшей сестрой Веры Брежневой.
Ранее мы писали о том, что молодая жена Цекало показала беременное фото с бокалом и сигаретой в руках.