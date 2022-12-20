Молодая жена 61-летнего Цекало рассказала, что работает только без одежды

Актер Александр Цекало наслаждается жизнью в США с молодой и привлекательной Дариной Эрвин. Жгучая брюнетка с точеной фигурой часто публикует в соцсетях свои откровенные фото. На днях она показала, что даже на рабочем месте любит находиться почти без одежды.

Начинающая художница поделилась кадром, на котором позирует у холста. Девушка рисует в джинсах и фартуке на голое тело. С данного ракурса хорошо видны аппетитные формы красавицы. Поклонники осыпали Дарину комплиментами и отметили, что Цекало очень повезло. Но некоторые фолловеры в очередной раз написали, что девушка публикует слишком развратные снимки.