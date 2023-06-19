Молодая помощница 92-летнего Ивана Краско сообщила о ревности ее парня к актеру

В последнее время все внимание публики приковано к 92-летнему Ивану Краско. Дело в том, что разведенного актера подозревают в романе с молодой помощницей. Поговаривают, его новой избранницей стала 28-летняя Дарья Пашкова. В новом интервью для издания StarHit девушка прокомментировала сложившуюся ситуацию.

По словам Дарьи, ее с актером связывает теплая дружба. В детстве у Пашковой не было внимания от отца и дедушки, поэтому общение с Краско помогает ей компенсировать подобную утрату. При этом девушка отметила, что она получает зарплату за время, проведенное с артистом.

«Хоть мы и стали близкими людьми, все равно хотелось бы ощущать и материальную составляющую, потому что на душевной доброте далеко не уедешь», — высказалась помощница Краско.

Также Дарья добавила: на данный момент она состоит в отношениях, однако избранник Пашковой ревнует ее к звезде отечественного кино.

«Молодой человек сто процентов ревнует, я это чувствую. Но Иван Иванович тоже начинает. Была пара моментов», — заинтриговала девушка.

Ранее 92-летний актер Иван Краско раскрыл подробности январского инсульта. Высказывание мужчины читайте в этой статье.