Молодая невеста Лепса занялась стилем певца

19-летняя Аврора Киба, невеста 63-летнего Григория Лепса, активно обновляет имидж возлюбленного, делая его стиль более молодым и модным. Пара недавно опубликовала совместные снимки из отпуска в Черногории, где певец предстал в совершенно новом образе.

На фотографиях Лепс запечатлен в стильной летней одежде: льняной рубашке цвета хаки, бермудах и дизайнерских шлепанцах за тысячу евро. Как призналась сама Аврора, она приложила руку к новому стилю любимого – приобрела ему обувь.

«Сначала ему, как всегда, не нравилось, что они не яркие — теперь они стали любимыми», — поделилась Киба, отметив, что именно она купила Лепсу эти шлепанцы во Франции.

Напомним, что Григорий и Аврора познакомились через ее семью, после чего певец начал активно ухаживать за девушкой — одаривал ее украшениями и букетами из сотен цветов. Летом 2024 года их роман стал достоянием общественности, а вскоре Лепс сделал Кибе предложение, преподнеся роскошное кольцо.

Недавно пара отпраздновала годовщину помолвки, но со свадьбой, по слухам, не торопится.

Ранее мы писали о том, что Аврора Киба оказалась богаче Лепса.