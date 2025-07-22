«Богаче короля шансона»: Григорий Лепс не сможет потянуть расходы 19-летней невесты

Семья 19-летней Авроры Кибы оказалась богаче ее 62-летнего жениха Григория Лепса. Как выяснилось, большая часть компаний исполнителя хита «Я поднимаю руки» терпит убытки, стабильный доход в 7,5 миллиона рублей в год приносит лишь продюсерский центр.

Life.ru, изучив финансовое состояние Лепса, пришло к выводу, что он вряд ли может щедро тратиться на молодую невесту.

По данным издания, общая стоимость недвижимости семьи Кибы составляет порядка 3 миллиардов рублей. Мать невесты Лепса Татьяна Киба владеет недвижимостью в элитном ЖК «Имперский дом» возле парка «Музеон» в Москве. Стоимость квартиры в этом районе начинается от 500 миллионов рублей. Кроме того, женщина владеет апартаментами в ЖК «Дом на Ефремова». Недвижимость там стоит до 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, у Татьяны Кибы есть элитная коммерческая недвижимость у Кремля, включая офисы в Гостином дворе.

Известно также, что Аврора Киба учится в Лондоне и проживает в особняке на Пембрук-роуд, аренда которого достигает 340 тысяч рублей в месяц. Обучение в колледже моды обходится семье минимум 1,6 миллиона рублей в год.

«После расследования у Life.ru сложилось впечатление, что это не Аврора тянет деньги из Григория Лепса, потому что ее семья достаточно богатая, возможно, даже богаче короля шансона», — пишет издание и не исключает пиарный характер союза Лепса и 19-летней Авроры.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс потратил на отдых в Черногории с Авророй Кибой более 700 тысяч рублей.