Молодая мама, новая звезда кино и начинающая писательница: кем стали взрослые дочери Тиграна Кеосаяна

Режиссер Тигран Кеосаян ушел из жизни. У него остались пятеро детей — двое от актрисы Алены Хмельницкой и трое от журналистки Маргариты Симоньян. Как выяснил Woman.ru, взрослые наследницы телеведущего строят карьеру и отношения вдали от громкого имени отца.

Александра Кеосаян — старшая дочь артиста от Алены Хмельницкой. Она родилась 21 сентября 1994 года. Девушка сыграла в фильме папы «Ландыш серебристый — 2», но так и не связала свою жизнь с кино. Александра взяла сценический псевдоним Asha и продолжила свой путь как певица. А в феврале прошлого года она стала мамой.

Ксения Кеосаян, младшая сестра Александры. Она родилась 7 июля 2010 года. Тигран и Алена расстались, когда девочке было четыре года. В 10 лет она сыграла в криминальной драме вместе с Павлом Табаковым и Владимиром Яглычем. Сейчас Ксения продолжает строить карьеру в кино.

Марьяна Кеосаян — старшая дочь Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян, родившаяся в августе 2013 года. Девочка всесторонне развивается: она обожает танцы и сочиняет небольшие рассказы. Марьяна поддерживает хорошие отношения со старшими сестрами.

