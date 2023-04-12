Молода и прекрасна: как выглядит вдова Михаила Задорнова спустя шесть лет после его смерти

После смерти юмориста 10 ноября 2017 года его дочь Лена часто вспоминает отца в своих социальных сетях. На днях наследница опубликовала снимок мамы с известной артисткой и получила комплименты от подписчиков.

На фото Елена Бомбина сидит в обнимку с Ириной Безруковой. Последней 11 апреля исполнилось 58 лет, и дочь Задорнова, которая питает теплые чувства к имениннице, не смогла не выложить пост в своем блоге.

«Две богини. У одной из них сегодня день рождения! Мою мать поздравляю позже, в июне. Ирочка, любимая, с днем рождения! Ты не Безрукова, ты – сдушою. Обнимаю, целую, люблю», – обратилась к Безруковой Елена Задорнова.

Бывшая жена Сергея Безрукова растрогалась таким жестом и поблагодарила девушку в комментариях. Поклонники Елены тоже не смогли проигнорировать пост. Комплименты сделали и вдове Задорнова.

«Обе восхитительные», «Две красивые женщины», «Молода и прекрасна», — написали пользователи Сети.

С Еленой Бомбиной Задорнов познакомился, когда его первый брак с дочерью экс-секретаря ЦК Компартии Латвии Велтой Калнберзинь почти распался.

Некоторые считали отношение с Бомбиной интрижкой, но это переросло в роман и в последствии гражданский брак. В 1990-м году у пары родилась дочь Елена. Официально пара зарегистрировала отношения в 2007 году.

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