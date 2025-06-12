«Молчу 36 часов»: почему онемевший Басков не обращается за помощью к врачам

Николай Басков раскрыл, что лечит любые проблемы с голосом молчанием. О своей любви к нетрадиционной медицине певец рассказал журналистам Пятого канала.

48-летний артист признался, что доверяет народным средствам лечения намного больше, чем официальной медицине. По его словам, бабушкины методы зачастую эффективнее аптечных лекарств.

Так, например, Басков самостоятельно вылечил свой ячмень, не используя мазь.

«Наверное, на Байкале продуло. Мне намотали нитку красную, сказали, что помогает. И помогло», — рассказал исполнитель хита «Зараза».

Более того, Николай Басков отказывается от врачей, даже когда у него появляются проблемы с главным своим инструментом — голосом. В этом случае артист уезжает на несколько дней на Телецкое озеро и проводит там время в полной тишине.

«Нельзя книги читать, нельзя телевизор смотреть. Молчу 36 часов. Я рассматриваю, как муравьи ползают, как бабочки летают. Больше ничего нельзя», — поделился певец.

От любой простуды Николай, по его словам, тоже лечится своими силами.

«Если вы заболели, прямо обматываете голову пуховым платком, прямо заматываете горло, вообще все... И ложитесь в нем спать. Реально наутро просыпаешься — и простуда сходит», — советует исполнитель.

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