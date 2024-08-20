«Сидел в тюрьме»: Алена Апина рассказала о детстве с отчимом-преступником

Певица Алена Апина призналась, что ее детство в Саратове прошло с отчимом-преступником. Знаменитость поделилась историей из своей жизни в личном микроблоге.

Исполнительница рассказала, что мать и отчим практически не занимались ее воспитанием. Более того, мужчина даже сидел в тюрьме. Сейчас Алена отзывается о нем, как о «персонаже».

Артистка призналась, что видела из окна своего дома железную дорогу, по которой проезжали настоящие самолеты – от завода до испытательного полигона. Можно было увидеть небольшую часть Волги. В однокомнатной квартире находились она, ее мать и отчим, которого она называла «Вовик».

«Вовик был персонаж. Сидел в тюрьме. По пьянке в драке снес кому-то челюсть. А этот кто-то оказался милиционером. Было ему тогда лет 17. Взрослые много выпивали, много работали и совсем не обращали на меня внимания. Это чувство обостренного одиночества так и осталось со мной навсегда», — написала звезда.

Апина отметила, что спасалась с помощью музыки, которой занималась с пяти лет. Она поступила в консерваторию и уже на втором курсе получила предложение поработать в коллективе «Комбинация». У нее началась творческая деятельность, концерты, гастроли, поэтому учебу пришлось бросить. Алена уехала в Москву, а в 1991 году начала выступать сольно. Тогда она познакомилась со своим будущим мужем и продюсером Александром Иратовым.

Ранее мы писали о том, что Алена Апина рассказала о своих мужчинах. Она поделилась сокровенным в соцсетях и призналась, что на годовщину не получила ничего.