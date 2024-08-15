Молчание и голос младенца: дочь Ивана Охлобыстина неожиданно отреагировала на вопрос о свадьбе

Актер Иван Охлобыстин сообщил, что его третья дочь Варвара в сентябре выйдет замуж за владельца барбершопа. При этом другие родственники звезды сериала «Интерны» не спешат делиться подробностями предстоящей свадьбы и отказываются от комментариев.

Так, журналист mk.ru попытался связаться со второй дочерью Охлобыстина Евдокией. Услышав вопрос, девушка помолчала в трубку и отключилась. При этом на фоне был слышен плач младенца.

Напомним, Иван Охлобыстин является отцом шестерых детей: у него четыре дочери и два сына.

Ранее стало известно, что 52-летняя юмористка Марина Федункив ждет первого ребенка от молодого мужа-итальянца. Слухи появились на съемочной площадке шоу «Первые на деревне», где она стала ведущей. При этом сама Марина неоднозначно ответила на вопрос о беременности.