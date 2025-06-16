«Хорошо поела»: как дети Тодоренко отреагировали на беременность матери

Регина Тодоренко призналась, что сыновья узнали о третьей беременности на шестом месяце. Об этом стало известно в эфире шоу «Дерзкая готовка».

В день 35-летия Регина Тодоренко подтвердила слухи о третьей беременности. Телеведущая скрывала положение семь месяцев, о пополнении в семье не знали даже ее старшие сыновья. Дети Регины думали, что их мама поправилась, поэтому увеличилась в объемах и носит спортивные вещи.

«Дети-то мои узнали о беременности только месяц назад. Я уже ходила с животом, а они не видели. Я ходила в худи, в каких-то кофтах. Я говорю: «Пацаны, реально непонятно было?». А они ответили: «Мы не поняли, мы думали, ты поела хорошо»», — рассказала Регина.

По словам знаменитости, они с мужем давно мечтали о третьем ребенке. Поэтому, чтобы восстановление было недолгим, супруги решили не откладывать планирование беременности.

Тодоренко уточнила, что усиленно занималась здоровьем. Она лечила спину, качала мышцы рук для легкого протекания беременности.

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