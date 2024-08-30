«Моль»: Собчак прошлась по внешности Анджелины Джоли на кинофестивале

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак раскритиковала внешний вид голливудской актрисы Анджелины Джоли во время одного из ее выходов на Венецианском кинофестивале. Российская звезда заявила, что бывшая жена Брэда Питта выглядит, как «моль». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Джоли представляет на фестивале картину «Мария», в которой исполнила главную роль. Публика следит за каждым появление звезды, все пишут комплименты и восхищаются стилем Анджелины.

Собчак часто обсуждает наряды звезд, и тут не смогла удержаться. Так, она прокомментировала появление Джоли в светлом наряде с меховой накидкой. Перед мероприятием женщина осветлила волосы, что и не понравилось Ксении. По мнению журналистки, теперь актриса выглядит бледной.

«Да, очень красивая, но немного моль Анджелина Джоли в Tamara Ralph. И все-таки брюнеткой ей лучше», — написала Собчак.

Публикацию увидела блогер Алена Водонаева и прокомментировала пост. Водонаева намекнула на то, что Ксении не стоило высказываться.

«"Немного моль" — говорит Ксения (42) Анджелине (49)», — ответила Водонаева в своем Telegram-канале.

Напомним, что на Венецианский кинофестиваль Анджелина приехала в компании 40-летнего рэпера, которого уже называют возлюбленным актрисы. Хотя она не комментировала изменения в личной жизни, но светилась от счастья рядом с кавалером.