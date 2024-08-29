Наконец-то счастлива: Анджелина Джоли приехала в Венецию в компании рэпера
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Анджелина Джоли сейчас находится на Венецианском фестивале. 29 августа звезда представит новый фильм, в котором она сыграла оперную диву Марию Каллас. Бывшая жена Брэда Питта появилась на мероприятии не одна — ее сопровождает 40-летний рэпер Akala (настоящее имя — Кингсли Маклин Дейли).
Слухи о романе актрисы и музыканта появились еще весной. Джоли и Кингсли познакомились на литературном фестивале. Пока известно лишь то, что они живут в одном отеле, но стараются не выходить в свет, чтобы избежать лишнего внимания прессы.
На кадрах, опубликованных Daily Mail, звезда выглядит счастливой впервые за долгое время. Но пока непонятно, какие конкретно отношения связывают актрису с рэпером.
На кинофестиваль также должен приехать ее бывший муж Брэд Питт, но они вряд ли пересекутся.
В 2012 году Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о помолвке после семи лет совместной жизни. Актеры состояли в браке с 2014 по 2019 год. У экс-супругов шестеро детей.
В 2016 году Анджелина Джоли подала на развод с актером, указав в качестве причины расставания непримиримые разногласия. Также звезда обвинила экс-супруга в домашнем насилии. Официально артисты развелись в 2019 году, однако до сих пор продолжают выяснять отношения в суде. Так, Питт считает, что его бывшая жена незаконно продала свою долю в семейной винодельне на юге Франции.
После всех разногласий знаменитость не появлялась на публике с возлюбленными в то время, как ее муж обрел счастье с тренером Инес Де Рамон.
Ранее отец Анджелины Джоли публично обратился к Брэду Питту с просьбой наладить взаимоотношения.