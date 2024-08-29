Наконец-то счастлива: Анджелина Джоли приехала в Венецию в компании рэпера

На кадрах, опубликованных Daily Mail, звезда выглядит счастливой впервые за долгое время. Но пока непонятно, какие конкретно отношения связывают актрису с рэпером.

На кинофестиваль также должен приехать ее бывший муж Брэд Питт, но они вряд ли пересекутся.

В 2012 году Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о помолвке после семи лет совместной жизни. Актеры состояли в браке с 2014 по 2019 год. У экс-супругов шестеро детей.

В 2016 году Анджелина Джоли подала на развод с актером, указав в качестве причины расставания непримиримые разногласия. Также звезда обвинила экс-супруга в домашнем насилии. Официально артисты развелись в 2019 году, однако до сих пор продолжают выяснять отношения в суде. Так, Питт считает, что его бывшая жена незаконно продала свою долю в семейной винодельне на юге Франции.

После всех разногласий знаменитость не появлялась на публике с возлюбленными в то время, как ее муж обрел счастье с тренером Инес Де Рамон.

Ранее отец Анджелины Джоли публично обратился к Брэду Питту с просьбой наладить взаимоотношения.